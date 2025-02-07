Оптимистичный импульс на долговом рынке в сегменте гособлигаций — временный

Индексы облигационного рынка в четверг демонстрировали гипероптимизм. Позитивная реакция индикаторов долгового рынка, очевидно, вызвана вышедшими данными по недельной инфляции, которые показали уверенное замедление, с 0,22% до 0,16%.
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