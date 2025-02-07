Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Оптимистичный импульс на долговом рынке в сегменте гособлигаций — временный

Оптимистичный импульс на долговом рынке в сегменте гособлигаций — временный

Индексы облигационного рынка в четверг демонстрировали гипероптимизм. Позитивная реакция индикаторов долгового рынка, очевидно, вызвана вышедшими данными по недельной инфляции, которые показали уверенное замедление, с 0,22% до 0,16%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх