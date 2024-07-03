Песков об атаке ВСУ на Новороссийск: Путину круглосуточно докладывают

Президент России Владимир Путин круглосуточно получает доклады от военных, завил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, докладывали ли главе государства об атаке Вооруженных сил Украины на порт Новороссийска.
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