FT: отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон снижает значимость встречи по Украине

Отмена поездки государственного секретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на встречу с украинскими и европейскими представителями в Лондоне существенно снижает весомость запланированной встречи, которая в Европе раньше рассматривалась как подтверждение того, что она получила место за столом переговоров по урегулированию на Украине.
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