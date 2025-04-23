FT: отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон снижает значимость встречи по Украине

Отмена поездки государственного секретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на встречу с украинскими и европейскими представителями в Лондоне существенно снижает весомость запланированной встречи, которая в Европе раньше рассматривалась как подтверждение того, что она получила место за столом переговоров по урегулированию на Украине.