Никишин о Деанджело: «Познакомились, все на позитиве. Игрок высокого уровня, интересно с ним пообщаться. У нас командная конкуренция, мы вообще в одной паре будем играть, может»

Сегодня СКА подписал контракт на год с 28-летним американским защитником. Также сообщалось, что петербургский клуб перед переходом Деанджело переподписал контракт с Александром Никишиным с понижением заработной платы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии