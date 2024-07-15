Пополнение баланса мобильного рискует стать для россиян сложнее с августа

Минцифры РФ предложило реализовать возможность пополнения баланса только при предъявлении паспорта. Соответствующие поправки в закон «О связи» могут быть приняты уже в начале августа, сообщили источники, близкие к правительству.
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