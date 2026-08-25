‼️🇺🇸🇷🇺 В Москву прилетел директор ЦРУ — CBS ▪️По данным репортёра CBS, сегодня в российскую столицу прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
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‼️🇺🇸🇷🇺 В Москву прилетел директор ЦРУ — CBS ▪️По данным репортёра CBS, сегодня в российскую столицу прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
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