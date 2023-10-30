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Царьград

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Жительница Новосибирска продаёт антикварную сумочку позапрошлого века

Жительница Новосибирска продаёт антикварную сумочку позапрошлого века

Сибирячка уверяет, что дамская сумочка сделана боле 100 лет назад, но аксессуар хорошо сохранился.На сайте объявлений в Новосибирске появилось предложение о продаже антикварной сумочки, сделанной в 1890-е гг.

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