Жительница Новосибирска продаёт антикварную сумочку позапрошлого века

Сибирячка уверяет, что дамская сумочка сделана боле 100 лет назад, но аксессуар хорошо сохранился.На сайте объявлений в Новосибирске появилось предложение о продаже антикварной сумочки, сделанной в 1890-е гг.
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