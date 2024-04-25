Вокруг Красноярска обустроят тропу от Зыково до Николаевского моста

Между селом Зыково и Николаевским мостом в этом году обустроят «Енисейскую тропу». Она, как указано в закупке, должна стать частью туристического маршрута, который объединит западную и восточную Сибирь (в названии закупки направления написаны именно так, с маленьких букв).