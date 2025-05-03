Воздушные бои над Часов Яром: ВДВ завоёвывают господство в воздухе (ВИДЕО)

Воздушные бои продолжаются над Часов Яром: ВДВ завоёвывают господство в воздухе. ВСУ ежедневно посылают в атаку тяжёлые дроны-бомбардировщики типа «Баба Яга», но бойцы ивановского 217-го полка ВДВ успешно уничтожают их десятками.
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