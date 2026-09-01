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Аргументы и Факты

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NBC: Бессент ушёл от ответа на вопрос про разговор с Силуановым об Иране

NBC: Бессент ушёл от ответа на вопрос про разговор с Силуановым об Иране

Глава Минфина США Скотт Бессент не стал отвечать вопрос СМИ, говорил ли он с министром финансов России Антоном Силуановым о конфликте с Ираном, сообщила журналист телеканала NBC News Джули Циркин.

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