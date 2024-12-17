RT опубликовал кадры с места взрыва на Рязанском проспекте, где погиб генерал Кириллов

Появились первые кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве.Появились первые кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве, где погиб погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Армии России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель.