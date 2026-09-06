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Тэйлор Бек: «Рад, что Кузнецов присоединился к «Сибири». Мы пересекались в НХЛ, он крутой игрок и командный парень, человек с отличным чувством юмора»

Нападающий « Сибири » Тэйлор Бек высказался о поражении от « Ак Барса » (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата-2026/27.

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