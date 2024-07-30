Школьница из Луганска предложила Трампу посетить Донбасс

Школьница, писательница и драматург из Луганска Фаина Савенкова рассказала, что в открытом письме к экс-президенту США Дональду Трампу она предложила ему посетить Донбасс, а также остановить поставки вооружений.
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