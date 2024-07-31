Государственная жилищная инспекция проверила готовность к чрезвычайным ситуациям в Выборгском районе

Сообщили в пресс-службе Смольного По поручению Государственной жилищной инспекции Петербурга администрацией Выборгского района, ресурсоснабжающей организацией ГУП «ТЭК СПб» и управляющей компанией ООО «Эксплуатация ГС-СПб» проведена противоаварийная тренировка.
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