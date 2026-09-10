Марафон добрых дел стартовал в Москве

Научиться оказывать первую помощь можно на Марафоне добрых дел, который стартовал в столице. Сотрудники ресурсного центра Мосволонтёр, а также регионального отделения "Движения первых" покажут, как помочь человеку, если у него случился инсульт или перелом, ожог или кровотечение.