Марафон добрых дел стартовал в Москве

Научиться оказывать первую помощь можно на Марафоне добрых дел, который стартовал в столице. Сотрудники ресурсного центра Мосволонтёр, а также регионального отделения "Движения первых" покажут, как помочь человеку, если у него случился инсульт или перелом, ожог или кровотечение.
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