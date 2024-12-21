Румыния: воинствующая «демократия» на страже интересов агрессивного глобализма

В Румынии, прежде затхлых задворках ЕС, сегодня политические сенсации следуют одна за другой. В четверг правящая левоцентристская Социал-демократическая партия (СДП) Румынии вышла из переговоров о создании коалиции с проевропейскими партиями по итогам недавних парламентских выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии