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Итальянская газета Tempo поместила на первой полосе мем с Зеленским и Байденом

Итальянская газета Tempo поместила на первой полосе мем с Зеленским и Байденом

В Италии журналисты обратили внимание на неактуальность украинского кризиса. Местная газета Tempo поместила на первой полосе юмористическую картинку с участием американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского.

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