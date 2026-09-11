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Росстат подтвердил рост ВВП России во втором квартале на 1,3 процента

Росстат подтвердил рост ВВП России во втором квартале на 1,3 процента

Объем российского ВВП за второй квартал оценивается в 56,166 триллиона рублей, 11 августа сообщает Росстат.

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