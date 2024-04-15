Нардепы, которые еще дружат с головой, призывают к срочной капитуляции, а то поздно будет Согласно инсайдерским раскладам, которые из Генштаба ВСУ просочились в самостийную экспертную тусовку, Зеленскому сообщили, что захисники смогут удержать Волчанск максимум неделю, поскольку город фактически попал в оперативное окружение, а имеющиеся здесь украинские силы слабы по сравнению с русскими штурмовиками.
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