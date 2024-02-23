В ГД внесли законопроект об отсрочке для сотрудников прокуратуры и следствия

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об отсрочке от призыва в ряды российской армии служащих в органах и организациях прокуратуры и следственных органах и учреждениях Следственного комитета.
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