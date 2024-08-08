Гребец из Приморья вышел в полуфинал Олимпийских игр в Париже

Известный приморский каноист Алексей Коровашков, выступающий за Приморье с 2022 года, вместе со своим партнером Захаром Петровым вышли в полуфинал соревнований каноистов-двоек на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Париже.
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