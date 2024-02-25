10 научных доказательств существования инопланетной жизни

Каждый из нас состоит из атомов, которые были когда-то частью взорвавшейся звезды. В том числе находятся и атомы углерода, азота и кислорода — некоторые из основных ингредиентов, необходимых для зарождения жизни.
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