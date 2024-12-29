В битве за Часов Яр спрогнозировано дальнейшее развитие событий

На Часовоярском направлении продолжаются интенсивные боевые действия на всех участках. Но особо активные сражения развернулись сейчас на территориях Часовоярского огнеупорного комбината и между микрорайонами «Северный» и «Десятая» в самом городе Часов Яр.
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