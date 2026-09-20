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ТАСС

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Сборная РФ по боксу проголосовала в Софии на выборах в Госдуму

Сборная РФ по боксу проголосовала в Софии на выборах в Госдуму

СОФИЯ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Сборная команда России по боксу в полном составе приняла участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы в Болгарии.

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