Сборная РФ по боксу проголосовала в Софии на выборах в Госдуму

СОФИЯ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Сборная команда России по боксу в полном составе приняла участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы в Болгарии.
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