В России стала популярнее безналичная оплата

В России за год стала на 5,3 процента популярнее безналичная оплата. Доля такого вида платежей в розничном обороте по итогам прошлого года выросла до 83,4 процента, рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии