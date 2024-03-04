Неделя начнётся в Архангельской области со снегопада

Согласно прогнозу Северного УГМС, выпадение снега и гололедица ожидается в большинстве районов ПоморьяСогласно прогнозу Северного УГМС, выпадение снега и гололедица ожидается в большинстве районов ПоморьяСиноптики обещают ветер северной четверти 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду.