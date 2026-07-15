Россия уходит из Азовского моря? Танкеры горят, Крым в осаде.Что происходит в регионе на самом деле

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"специалист отметил, что необходимость глубокой модернизации ПВО и насыщения её массовыми и дешёвыми средствами перехвата была очевидна уже два года, но проблема просто игнорировалась" - Все рефлексии сложившиеся в предыдущее столетие управления шли по сигналу из центра. Был сигнал - было решение, финансирование, действия. А из ничего - ничего и не было! Надо же хотя бы из собственного опыта и истории выводы делать. Не только из ВОВ, но и из из русско-японской или афганской тоже. Даже из ящика орали - нужна ставка верховного командования с соответствующими полномочиями и чрезвычайным порядком выработки, принятия и реализации решений, объявления режима военного положения хотя бы в регионах военных действий и прилегающих! Аэропорты ведь закрывали же. Или надо обязательно пи*дюлей многомиллиардных от супостата получить, пережить снова 1941, 42, 43, чтобы сообразить, что с нами не в бирюльки играют? А идет уже 5-й год непойми чего! Надо же понять, наконец, что не ладошкой по пи*де, а лопаткой по сопатке надобно, чтобы результат был! Не какой-то Песков нечто промямлил, что уж раз уж так вышло, то вроде война наступила. Так войны не выигрывают, так их ...