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Задержан подозреваемый в убийстве иностранной студентки

Задержан подозреваемый в убийстве иностранной студентки

Следователями Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения иностранной гражданки (ч.

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