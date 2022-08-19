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Девочку на самокате сбила машина (ФОТО)

Девочку на самокате сбила машина (ФОТО)

В Екатеринбурге снова случилось ДТП с участием подростка на самокате. Как сообщили в городском ОГИБДД, вчера в 21:10 на улице Палисадной водитель автомобиля «Ситроен С-Элис» столкнулся с электросамокатом Whoosh, на котором ехала 14-летняя девочка.

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