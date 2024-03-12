Автоэксперт Шпикалов назвал три способа, как отучить дергаться коробку передач

Существует три способа, как своими силами отучить дергаться автоматическую коробку передач. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на директора по сервису и запасным частям АГ "Авилон" Алексея Шпикалова.
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