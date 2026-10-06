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ВС РФ ударили по украинским портам, обеспечивающим ВСУ

ВС РФ ударили по украинским портам, обеспечивающим ВСУ

Российские силы продолжают атаки на инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ. В этот раз под удар попали склад вооружений, причал в морском порту и судно с грузом для военных.

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