О нестандартной продукции (в феврале 2024 года).

Морковь столовая свежая ГОСТ 32284-2013, урожай 2023 года, дата сбора сентябрь 2023. Изготовитель: Брагинский филиал Гомельского областного потребительского общества, юридический адрес: Гомельская область, Брагинский район, г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии