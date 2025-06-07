Президент США вновь заявил о своём негативном отношении к атакам ВСУ на российской территории. «Украина дала повод пойти и разбомбить их», — отметил американский лидер.
Дональд Трамп: Украина сама дала РФ основания для нанесения массированных ударов
Комментарии
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Гарибян Сусанна
А в это время 6 июня дроны совершили новый налёт на Энгельс... Шли тучно прямо мимо окон, 4 взрыва совсем рядом, видимо наши ПВО сбили, спасибо ребятам. Но в городе попали в высотку, опять горит база хранения горючего, видимо наши не справились. Вряд ли они долетели из Украины, скорее всего собирали и ли запускали между Волгоградом и Саратовом. Вот чем заканчивается наше благодушие, а терпение уже закончилось. Надо бить там откуда где всё планируется и свершается. Ждём решения Верховного Главнокомандующего и верим в него.
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15 час.
Дмитрий Коптяев
Украина - незаконное государство, поскольку там у власти военные преступники и прочие вурдалаки. А все что незаконно надо ликвидировать. Трамп прав, что сама украина виновата, но наивно полагает, что все можно мирным путем решить.
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13 час.
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