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Община ашанинка сняла блокаду Хунина по согласованию с властями Перу

Община ашанинка сняла блокаду Хунина по согласованию с властями Перу

После 18 дней блокады представители коренных общин отменили свои меры протеста, вызванные убийством лидера коренной общины ашанинка Сантьяго Конторикона, достигнув соглашения с членами правительства Перу, прибывшими в коренную общину Пуэрто-Окопа.

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