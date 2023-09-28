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ЦБ: 71,7% новой ипотеки выдается россиянам, тратящим на кредиты более 50% дохода

ЦБ: 71,7% новой ипотеки выдается россиянам, тратящим на кредиты более 50% дохода

Директор департамента финансовой стабильности Центрального Банка России Елизавета Данилова сообщила в интервью РБК, что по итогам второго квартала 2023 года 71,7% новых ипотечных кредитов было выдано российским гражданам, которые отдают на погашение займов более половины своих доходов.

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