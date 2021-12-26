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Удержит ли «МС» первую строчку в таблице АПЛ? Беспроигрышная ставка к матчу против «Лестера»!

Сегодня в АПЛ запланирован главный матч тура – «Лестер» попробует отнять очки у «Манчестер Сити». «Фонбет» оценивает победу «горожан» в коэффициент 1,18, а на успех «лис» он составил 16,00, ничейный результат оценен в 8,60.

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