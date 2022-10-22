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Чемпионат Греции. «Колоссос» против «Промитеаса», «Лаврион» сыграет с ПАОКом

В субботу, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча. «Колоссос» примет «Промитеас», «Лаврион» дома сыграет с ПАОКом.

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