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Топурия – Волкановски: «И где ты бегаешь?»

«И где ты бегаешь?» – написал боец полулегкого веса UFC Илия Топурия. Ранее чемпион дивизиона Алекс Волкановски отреагировал на желание Ислама Махачева подраться с Леоном Эдвардсом: «Ты бежишь, брат, тебе не нужен этот дым».

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