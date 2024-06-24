Для загрузки стала доступна демоверсия неофициального ремейка King's Field 2 от Fro...

Для загрузки стала доступна демоверсия неофициального ремейка King's Field 2 от FromSoftware на Unreal Engine 5Инди-разработчик Rotmill Dev поделился играбельной демоверсией для своего неофициального ремейка King’s Field 2 от FromSoftware на Unreal Engine 5.
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