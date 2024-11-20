Срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ предложили снизить

Депутаты от ЛДПР во главе с председателем Комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий снижение минимального срока владения недвижимостью, после которого можно не платить НДФЛ с дохода от ее продажи.
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