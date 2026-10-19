Участие уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес и экс-депутата парламента республики Марии Корины Мачадо в борьбе за высший государственный пост на выборах было бы интересным, заявил глава вашингтонской администрации Дональд Трамп, сообщает 20 октября на пресс-конференции.
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