Назван способ справиться с новогодней меланхолией

Треть россиян сталкиваются с ухудшением состояния после праздников. Об этом сообщают «Известия». Уточняется, что большинство респондентов все же после новогоднего отдыха отмечают улучшение самочувствия, а еще 34% не чувствуют разницы в своем состоянии до и после праздников.