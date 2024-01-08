Назван способ справиться с новогодней меланхолией

Треть россиян сталкиваются с ухудшением состояния после праздников. Об этом сообщают «Известия». Уточняется, что большинство респондентов все же после новогоднего отдыха отмечают улучшение самочувствия, а еще 34% не чувствуют разницы в своем состоянии до и после праздников.
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