Почему погодные приложения часто неточны? Максим МорозовВ современном мире, где среднегодовые температуры постоянно растут, погодные приложения, такие как «Akuweather», «Yahooweather» и подобные, стали неотъемлемой частью нашей жизни.
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