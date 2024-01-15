Черная пурга в Норильске: конец света, который почти не замечают местные

Создатель явно не планировал селить в Норильске людей. Так, создавал обычный полигон для проверки максимально ужасных условий для жизни — он, видно и не подозревал, что люди за каким-то чертом устроят там свои дома.
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