С миру по нитке
Всякие разности и...Весь мир на ладони
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С миру по нитке

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Черная пурга в Норильске: конец света, который почти не замечают местные

Черная пурга в Норильске: конец света, который почти не замечают местные

Создатель явно не планировал селить в Норильске людей. Так, создавал обычный полигон для проверки максимально ужасных условий для жизни — он, видно и не подозревал, что люди за каким-то чертом устроят там свои дома.

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