По дороге к третьей мировой... Евгений Сатановский

Япония возвращается на мировую арену в том самом качестве, в котором пребывала до и во время Второй мировой войны, пока её не разгромили - на море американцы, а Квантунскую армию в Китае - Советский Союз, и американцы её не оккупировали.
Популярные статьи
- Александр Роджерс. Итоги визита Виктории Нуланд: США готовы расстаться с Украиной, но хотят выторговать за неё у России голову Зеленского
- ОУЗС РАСКРИТИКОВАЛ ДОКЛАД ГЛОБАЛИСТОВ ПО «УЛУЧШЕНИЮ» ДЕМОГРАФИИ В РОССИИ И НАПРАВИЛ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
- Как разговаривать с Америкой. Евгений Сатановский
Свежие комментарии