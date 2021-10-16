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По дороге к третьей мировой... Евгений Сатановский

По дороге к третьей мировой... Евгений Сатановский

Япония возвращается на мировую арену в том самом качестве, в котором пребывала до и во время Второй мировой войны, пока её не разгромили - на море американцы, а Квантунскую армию в Китае - Советский Союз, и американцы её не оккупировали.

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Antanas
На японских остравах американские военные базы.Какой суверинитет.

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