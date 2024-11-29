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Генич о коррупции в судействе: «Если все это проходило мимо РФС и президента, то это удар по его личной репутации. В его интересах постараться довести историю до конца»

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

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