Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"

Попытки "принуждения России к миру" набирают обороты — и выйдут на пик через два месяца. Объявлено, что конференция по Украине — она же "саммит мира" — пройдет в Швейцарии 16-17 июня на роскошном курорте Бюргеншток на озере близ Люцерна.