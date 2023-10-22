МИД: Выдача туристических виз в РФ в Европе с начала года возросла на 57%

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Климов выступил с заявлением о том, что Россия в течение первых девяти месяцев нынешнего года выдала на территории государств Европы на 57% больше виз, чем за тот же период в 2022 году.