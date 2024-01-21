Жена Владимира Зеленского Елена вызвала гнев украинцев, опубликовав сообщение на своей странице в социальной сети X, в котором заявила, что демократии всего мира вдохновляются Украиной.
«Жена наркомана»: Зеленская вызвала ярость украинцев
Комментарии
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Elena Guseva
Зачем же Кривой Рог обижать? Каждый где-то родился. А здесь - совпадение. Я вот тоже оттуда. Нормальная.
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10 час.
Сергей Федотов
Коротко о демократии вна Украине
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4 час.
Ю
Юрий Зубрин
Права человека? Вы неудачно пошутили ,на Украине у людей одно право -сдохнуть ради интересов НАТО и американского народа .Цитирую кулебяку и министра обороны!
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4 час.
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