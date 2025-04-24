В Братске обновят дороги к школам и больницам

В этом году в Братске отремонтируют восемь проездов к учреждениям социальной сферы. В порядок приведут подъезды к школам, детским садам, спортивным объектам, учреждениям культуры и другим социально значимым местам.
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